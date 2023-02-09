教大校長張仁良未有擔心教師流失　每年有做全球招聘

香港教育大學今日(9日)舉辦傳媒新春聚會，簡介大學最新發展，教大校長張仁良最後一次以校長身份出席聚會。對於近年老師流失率有所提升，即將卸任的他卻表示未有擔心，坦言「年年都會有人辭職，有啲可能有第份工做、亦都有個人原因、有啲又可能不達標」，又指校方每年均有進行全球招募，當中有外國研究人員申請。

對於本港近年出生率減少，張仁良承認人口縮減是事實，但認為市場上老師需求仍然頗大，尤其是去年暑假，坦言有不少教大生未畢業，手上已有多個(Offer)，甚或報紙更日日刊登教師招聘廣告；至於老師培訓學額方面，政府會每3年進行一次調整，其中師範生下一個3年已減逾10%，不能估算之後數量會否再次減少，但強調會做好「兩手準備」，「如果師範生學額縮減，會做多啲非師範生Programme」。因此教大拓闊多元學科領域，分別在2022/23學年起，開設多個新課程，包括「運動科學及教練榮譽理學士」、「人工智能與教育科技榮譽理學士」等。

教大去年1月不再承認校內學生會，被問到何時或會否重新恢復承認學生會時，張仁良表示，由於過去學生會是「臨政」性質，情況一直維持兩至三年，直至他認為應要制止，當時才叫停學生會，他更批評所謂的「臨政」，「選舉又冇，閣又冇，claim自己代表學生，唔知佢點代表學生」。不過，將來若有學生望重組學生會，「有所屬內閣，亦有選舉」，具代表性下，學生會自然會恢復。

張仁良將於8月卸任校長一職，將交棒至學術及首席副校長李子建。張向傳媒透露，交接工作非常順利，形容是無縫交接，不過李子建卻表示不能以「交接」來形容，應是「正準備中」，有新發展會適時公布。不過張仁良的10年校長生涯中，卻經歷了一連串重大社會事件，包括反修例、新冠疫情，他回顧時形容，這些都是「不尋常事件」，不能以開不開心形容，又指外圍事件都係學習機會。