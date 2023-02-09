明起落足6日雨　冷鋒情人節殺到　濕凍刺骨最低16°C

近日回南天好潮濕，情人節又變凍，下周出門因住濕凍！天文台預料本港未來數天仍較暖，最高氣溫為攝氏25度，並會漸轉潮濕有霧，相對濕度在下周日及翌日(12日及13日)將爆錶，最高達100%，同時明日(10日)起將落足6日雨，包括下周二(14日)情人節。此外，一道冷鋒會在情人節當天殺到，屆時預料會顯著降溫至最低攝氏16度，並在其後數天再降至最低攝氏14度。情人節落雨濕濕，市民外出記得擔遮之餘，都可以拖實伴侶隻手取暖兼放閃啦。

天文台表示，一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，該區有一兩陣雨。隨着偏東氣流逐漸被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，下周初廣東沿岸有霧。預料一道冷鋒會在下周二早上橫過廣東，該區顯著轉涼，風勢較大。受隨後較乾燥的大陸氣流影響，下周中後期華南地區天色好轉。

根據九天天氣預報，明日起一連4天大致多雲有雨，相對濕度介乎65%至100%，期間將起霧，短暫時間有陽光，氣溫徘徊在攝氏19至25度；而下周二情人節仍然多雲且潮濕，相對濕度最高為95%，初時有幾陣雨及有霧，天氣顯著轉涼，最低氣溫降至攝氏16度；其後4天早上仍然清涼，並再度降溫至最低攝氏14度，不過天氣則轉晴，部分時間有陽光。