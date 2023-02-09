上月中小企業務收益動向指數微升　零售等行業升幅明顯

政府統計處今日(9日)發表1月份中小型企業業務狀況按月統計調查結果。中小企業務收益的現時動向指數，從去年12月的46.1，上升至今年1月的48.2，而未來1個月，即今年2月的業務收益展望動向指數則為51.2。

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業業務收益現時動向指數，在2023年1月均較上月上升，特別是商用服務業，從46.3上升至50.0，以及零售業，從44.5上升至47.7。至於進出口貿易業新訂單的現時動向指數，亦由去年12月的46.2，上升至今年1月的48.8，而今年2月的新訂單展望動向指數為50.9。

政府表示，隨着大部分社交距離措施經已取消和香港與內地逐步恢復免檢疫通關，1月中小企的整體營商氣氛繼續好轉，整體就業情況亦略為改善。中小企對未來一個月業務情況的看法亦有所改善。發言人展望，未來經濟活動從疫情中復常，及預期訪港旅客人數上升，應為營商氣氛提供進一步支持，儘管金融狀況收緊和環球經濟增長放緩將繼續帶來不確定性。政府會密切監察相關情況。