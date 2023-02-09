3名男子違反防疫規例　均於裁判法院被判罰款

衞生署今日(9日)表示，3名男子因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)，今日於裁判法院被判刑。發言人強調，為應對疫情，市民須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險，重申衞生署會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首2宗個案涉及兩名分別38歲和30歲的男子，早前確診新冠並獲發隔離令，在隔離期尚未屆滿前，該名38歲男子於去年7月26日離開隔離地點；30歲男子則於去年11月14及16日離開其隔離地點。前者被控違反《規例》第32(1)及(3)條，今於粉嶺裁判法院被罰款5,000港元；30歲男子被控違反兩項《規例》第23(1)、(3)及(5)條，於屯門裁判法院合共被罰款13,000港元。

餘下一宗個案涉及一名24歲男子，早前確診並獲發隔離令，期間於去年10月8日離開其隔離地點，並移除電子手環，因而被控違反一項《規例》第23(1)、(3)及(5)條及一項《規例》第23(1)、(4)及(5)條，於粉嶺裁判法院合共被罰款5,000港元。