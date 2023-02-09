疫下網課欠氣氛難投入　受訪SEN學生感焦慮成績退步

新冠疫情促使面授課堂改為網上遙距授課，但亦為學生帶來不少挑戰。香港大學教育學院今日(9日)公布一項研究，發現在新冠疫情期間，有特殊教育需要(SEN)學生對網上學習的焦慮感較高，而學習成效則較低，故建議港府可考慮向本地研究增加撥款，為有不同SEN學生提供支援。

研究團隊早前向25對SEN學生和其家長，以及21名老師進行視像訪問，以了解他們對遙距學習模式的擔憂及難處。調查發現，相比一般發展學生，家長及老師一致認為SEN學生對網上學習的焦慮感較高，至於學習成效包括享受感、應用能力、動力則較低。根據教師評分，患有自閉症譜系障礙的學生在網上學習期間，表現出較高的焦慮感及較差的時間管理，而有專注力失調及過度活躍症(ADHD)的學生，則有較差的時間管理及較低的學習投入度。

調查亦發現，SEN學生普遍認為欠缺實體課堂氛圍，從而產生孤獨感，令學習動力較低，又認為與老師及同學的互動機會減少，導致在建立友誼上同樣遇到困難，因此大部分SEN學生均在過去網上授課期間，較少抄錄筆記，亦缺乏課堂訓練，導致學業成績變差。

團隊建議政府可考慮向本地研究增加撥款，以利用先進科技和科學方法研發具實證支持的多媒體的教學和訓練平台，為有不同特殊教育需要的學生提供支援，以及向SEN學生及其家庭提供更多支援精神健康發展的資源，至於學校應可向SEN學生家長提供專業意見，支援子女的網上學習過程。