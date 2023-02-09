政Whats噏：會長劉智鵬推中史納高中必修　教聯會會員竟唔撐

高中必修科變動頻頻，早兩年通識科被修訂為公民與社會發展科，要求學生須到內地考察。唔單止咁，身兼教育工作者聯會會長嘅議員劉智鵬下周三喺立法會提出議員議案，建議將高中中國歷史科由選修改為必修，並改名做「中國歷史地理及文化科」。但係教聯會諮詢過會員教師，佢哋就唔想咁快有變動喎。

教聯會主席黃錦良話諮詢咗會員教師意見，普遍都唔同意將中史列為高中必修科，因為高中課程剛剛先完成改革，現在需要平靜嘅環境做好公社科，宜靜不宜動。佢話理解劉智鵬身為歷史學學者，對方提議將中史列為高中必修科，加強學生認識國家，絕對係應有之義。黃又話只要搞好兩地學界交流，讓本地學生能夠多元化學習，都可以學到歷史。

雖然議案都會員嘅意見唔一致，但劉智鵬話唔打算收回議案，又解釋議案喺舊年10月提交，當時自己都未加入教聯會。佢又話，其實大專學界好多人都撐將中史列為高中必修科，只係大家都認為需要時間做好相關教材，需時可能幾年先搞得掂。

佢仲話內地媒體製作咗大量精彩嘅紀錄片，好適合用嚟做教材，但要解決版權問題，例如有一套講辣椒點樣係內地傳播開來，可以從日常飲食角度出發，向學生講解中國嘅地理同歷史。唔單止教學生認識國家歷史，教聯會轄下嘅愛國教育支援中心未來會升級，同內地航天界別合作，設立高科技展室，介紹國家科技發展成果。會務亦會加強，例如提供中西醫服務俾會員教師。