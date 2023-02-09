全港車輛零排放遙遙無期　環團批缺商用車零排放路線圖

本港空氣質素未達世界衞生組織標準，全港車輛零排放遙遙無期。環境保護署今日(9日)公布去年空氣質素情況後，有環保團體指出，政府應多管齊下助地區減排，但環保署在簡報會上卻對電子道路收費計劃不置可否；而政府亦欠缺對商用車的零排放路線圖，批評政府在訂立汽車零排放的目標上不夠進取；現時為業界提供的新能源運輸基金更是成效不彰。

本港空氣質素雖呈改善趨勢，但仍未達世界衞生組織標準。環保署在簡報會上稱，部分地區二氧化氮(NO2)污染問題較嚴重，須從地區源頭着手減排，但被問及會否推行措施針對個別地區，例如電子道路收費，署方則未有正面回應，僅稱會推動零排放車輛。環團健康空氣行動認為除推行綠色運輸，改善空氣質詢素亦應落實多項措施，例如電子道路收費、擴大低排放區、行人及單車友善政策等。

團體又引述政府在《施政報告》提出擬於2027年底前，投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士，惟該數字分別只佔全港12%巴士及16%的士，批評政府訂立目標不夠進取。

而在貨車方面，健康空氣行動直言未見任何政策規劃，環保署僅重申業界可申請新能源運輸基金，試驗零排放車輛，但基金成立10多年來，業界轉型進度相當緩慢，可見成效不彰。團體建議，政府必需盡快為商用車全面零排放制定清晰路線圖，並加大力度支援。