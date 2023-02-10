廟街兩泰女遭禁錮案拘女主腦　搗淫窟及無牌酒吧

兩泰籍女子日前被誘騙來港打工，並遭禁錮在油麻地廟街強迫提供性服務，兩人暗中向泰國駐港總領事館求助，執法人員即採取行動將兩人救出，並拘捕一名50歲本地女子。消息指，人員經調查後，再拘捕一名69歲女主腦，並於同日晚上在廟街113號閣樓搗破一賣淫場所，場內更設有一條通道往地舖一無牌酒吧，期間兩泰籍女子經地舖逃走時被截獲，帶署扣查。人員正追查上址與禁錮案有否關連，不排除有更多人被捕。

案發在周三(8日)下午3時36分，兩名分別38歲及47歲的泰國籍女子，指早前透過網上社交平台，認識1名60歲本地女子，該女子以有工作機會提供，誘騙她們來港。兩人抵港後由1名50歲女子帶到油麻地廟街一單位禁錮，並有另一名40歲女子要求兩人賣淫提供性服務，兩名受害人拒絕並報案求助。人員接報到場，於廟街一單位尋回兩名泰籍女子，並在附近街頭截獲一名懷疑與案有關的50歲女子，她涉嫌非法禁錮被捕，現正被扣留調查。

事件中，兩泰籍女幸無受傷。據了解，兩名泰籍女事主互不相識，她們周二(7日)晚抵港，即被安排到廟街一單位，並遭到禁錮，40歲女疑犯指二人必須透過工作以抵償房租才能離開，且安排二人接客。兩女事主拒絕後，即向泰國駐香港總領事館求助而獲救。