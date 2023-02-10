創科署再工業化計劃批1500萬元　資助設立月餅智能生產線

創新科技署轄下的「再工業化資助計劃」，向食品製造商批出生產月餅產品的全新智能生產線項目，資助額為1,500萬港元，支持食品製造及加工行業在香港設立新的智能生產線，所生產的月餅將供應本地及其他市場。

是次獲批項目總支出約4,900萬港元，生產商會投入約3,400萬港元資金。該項目將設於大埔創新園，採用物聯網、自動化機械人技術、先進人機介面、機器視覺和數碼製造系統等先進技術，建立實時數據驅動的月餅產品智能生產線。產品將主要供本地零售，但亦會出口其他市場。

「再工業化資助計劃」以港府及公司1：2的配對形式，資助生產商在港設立智能生產線，最高資助額為項目總支出的三分之一或1,500萬港元，金額以較低者為準。該計劃自2020年7月推出，截至本年1月底，共有31宗申請獲「再工業化資助計劃」評審委員會支持，涉及生物科技、食品製造及加工、紡織及製衣、建造、印刷、醫療器材、納米纖維材料、衞星製造、電子、器材配件、健康產品和中藥等行業。總資助額約為2億7,000萬港元，而企業配對資金超過7億3,000萬港元。該計劃全年接受申請，詳情載於「創新及科技基金」網頁。如有任何查詢，請聯絡該計劃的秘書處。