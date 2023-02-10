東方日報A1： 起底成風　執法縱容

個人資料私隱專員公署去年收到的投訴個案為3,848宗，比2021年的3,354宗上升15%，主要是由於打擊「起底」新條文自2021年底生效後，「起底」的投訴個案有所增加，惟僅兩人判有罪；令人憂慮起底成風，但執法縱容。有議員亦稱，處理「起底」個案數量多，但檢控成功率低，會否形成阻嚇力不足的情況。

私隱專員鍾麗玲指出，在執法方面，由有關條文生效日至去年12月31日，該署合共處理2,128宗「起底」個案。公署就114宗個案展開刑事調查，亦將32宗案件轉介予其他執法部門繼續跟進。截至去年12月31日，合共展開了12次拘捕行動，包括2021年一宗及2022年11宗（包括一宗與其他執法部門的聯合拘捕行動），共12人被捕。

被捕人士將事主「起底」的原因有一半為金錢糾紛、25%為工作糾紛及17%為感情糾紛，而「煽仇煽暴」僅8%。有92%被捕人士將事主「起底」的途徑為社交媒體平台及即時通訊軟件，8%是貼單張。

雖然公署處理多達2,000多宗「起底」投訴，但截至去年12月31日，只有5名被捕人士被落案起訴，被裁定罪名成立的僅有兩人，當中已被判刑的有一人，判處8個月監禁。公署歡迎法庭的裁決，認為判刑具阻嚇力，有助遏止「起底」行為，而其他已落案起訴的案件仍處於司法程序之中。

另外，由2021年10月至去年12月31日，公署向26個平台發出1,500個停止披露通知，涉及17,703個「起底」訊息，遵從率逾九成。公署已向其餘10%不遵從的單位發出警告信，並聯絡海外單位跟進。

就資料外洩而言，公署去年接獲105宗資料外洩事故通報，當中41宗來自公營機構、64宗來自私營機構，逾25%涉及黑客入侵，其他則有遺失文件或便攜式裝置等。而受資料外洩事故影響的人數亦由2021年的約60萬，大增至去年逾百萬。有見及此，公署出版《資訊及通訊科技的保安措施指引》的單張，凸顯各項資料保安建議措施的重點。

在查詢方面，公署去年接獲14,929宗公眾查詢個案，比2021年的17,651宗減少15%；公署平均每月處理逾1,200宗查詢個案，每天則60至70宗。「個人資料防騙熱線」在截至去年12月底，共收到168個來電。公署去年全年接獲707宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，比2021年的557宗增加26%。

議員葛珮帆表示，對公署處理「起底」個案多，但起訴少感到奇怪，認為情況不理想，亦擔憂會否造成阻嚇力不足的問題。她考慮到會否有關人員在搜證時出現困難等問題，而公署沒有詳細交代，日後會考慮在立法會提出討論，需否將有關法例再修訂。

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