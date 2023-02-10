隔離設施及安老院護臨床實習獲認可　學界：應付安老業護士需求

香港欠缺護士局面有望紓緩。護士管理局去年10月更新學護臨床實習要求，准許學護在安老院等社區機構臨床實習，最多可佔總實習時數3成，改變以往只認可普通科登記護士學員在醫院臨床實習的時數。護管局解釋，疫情期間，不少護士培訓機構安排學護到社區機構實習，如社區隔離設施和安老院，並向護管局申請認可相關登記護士（普通科）課程的學護在社區機構實習的時數，局方留意到學護實習期間獲提供基層護理服務的學習機會和經驗，經詳細討論後，決定更新臨床實習要求。

安老事務委員會前主席林正財認為，修改要求後會有更多院校會派學護到社區機構實習，有助吸引學護投身基層醫療工作，又指院舍、地區康健中心及長者日間護理中心均需要護士。他指，增加普通科登記護士培訓名額樽頸在於醫院實習地方不足，日後可望增加名額。

有提供普通科護理學高級文憑的明愛專上學院健康科學院指，學生一般要完成不少於1600小時實習，包括到安老院、社區機構等單位實習，由於現時已有7成實習時數是在醫院，加上學生早前因疫情暫停於安老院等實習，現階段需時調整，但指學生仍有機會到安老院和社區機構等實習。另一提供護士課程的東華學院表示，除護管局要求的臨床實習時數，學院額外安排學護於社區及安老院臨床實習80小時，為學生投身社福行業做好準備，以及應付安老業界對登記護士的需求。