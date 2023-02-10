調查指8.5%打工仔獲1000元開工利是　33%電訊從業員有2000元

有機構在農曆新年假期後，向打工仔調查於後疫情時期的開工利是金額及福利，是次調查共發出224份問卷，分別來自24個行業，結果顯示，佔最多的27%受訪者獲100港元至199港元；約8.5%受訪者獲1,000元港開工利市；近3%打工仔更獲2,000元或以上開工利市。

在24個行業中，不少打工仔都收到2,000港元或以上的開工利是，當中電訊業佔33%、保健/美容/健身業則超過16%、銀行/保險/證券/金融業約12%。有人歡喜有人愁，有打工仔是沒有收到開工利是，包括75%從事教育/培訓行業的人，以及17%從事媒體/出版行業的受訪者。

根據是次調查結果，打工仔獲1,000港元以上開工利市佔比最高地區，依次為中西區(24.33%)、元朗區(20%)及觀塘區(11.76%)；相反，大埔區(100%)、西貢區(33.33%)及荃灣區(25%)的受訪者，最多人沒有收到開工利市。至於其他的農曆新年福利，過半數企業(56.05%)都沒有為員工提供其他農曆新年福利，不過有近16%的受訪者稱其公司有在農曆新年期間出雙糧，另外有接近10%的受訪者獲得額外新年假期。有公司會為員工送上主題樂園入場券，作為新年禮物。