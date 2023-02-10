藉逾2億玩具訂單收700萬元回佣　Tesco前經理等3人被通緝

2名跨國雜貨零售商前採購經理及1名玩具供應商東主，涉嫌行賄受賄共逾90萬美元(折合逾700萬港元)，使零售商向玩具供應商發出玩具訂單，總值逾2,600萬美元(約2億500萬港元)。執法部門早前接獲律政司法律意見，向該3人作出檢控，因3人不在香港，故於周一(6日)向裁判法院申請手令，通緝他們歸案，並獲裁判官簽發有關手令。

被通緝的Zsolt Gergely Kovacs(46歲)及Ladislav Gajdos(43歲)，分別為Tesco Stores Limited前高級採購經理及前採購經理，同面對一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。而陳錦群(57歲)則為鑫源玩具實業有限公司東主，面對3項控罪，即一項串謀向代理人提供利益及兩項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

本案於2010年6月至2020年1月期間發生。案發時Kovacs及Gajdos在英國公司Tesco Stores採購部工作。Tesco Stores及香港公司Tesco International Sourcing Limited同為跨國雜貨零售商Tesco PLC的子公司。Kovacs及Gajdos負責根據Tesco Sourcing採購部的建議，為Tesco PLC揀選供應商。鑫源是其中一間玩具供應商。