47人初選案　控方遲交專家證詞　被告之一代表律師斥侵害權益

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，案件交高院審理。16人不認罪，今日(10日)續移師至西九龍法院受審。控辯雙方就是否可以呈交有關Facebook和YouTube運作的專家證供爭辯，辯方坦言這是「非一般」案件，在尋找專家審視證詞方面或有困難；控方則說會在審訊後段才處理有關證供，認為辯方有足夠時間預備。法官聽罷雙方陳詞後，批准控方呈遞證詞，稍後會交代詳細理由。除了專家證供外，辯方亦要求控方釐清檢控基礎，控方會在下周一(13日)回應。另外，所有獲准保釋的被告將毋須再守宵禁令。本案會在下周一續審，料屆時區諾軒將出庭作供。

控方欲呈遞有關Facebook和YouTube運作的專家證詞，雖然控方承認在今年1月16日及2月6日才將證詞交給辯方，程序上確有不合規之處，但控方強調證詞所涵蓋的內容十分普遍，提及的軟件受廣泛使用，而且他們會先傳區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及林景楠，及相關協調會議者和政府人員作證，預計最快在4月中才會傳召專家證人，認為辯方有足夠時間準備。即使對辯方有不利，這亦是可解決及彌補的。

何桂藍代表大律師則反駁指，控方的延誤對辯方造成不可彌補的侵害，因辯方需要時間尋找專家，去審視控方專家證詞。何況本案並不是一般案件，或會影響專家是否願意協助辯方。法官隨即稱這屬猜測。大律師承認現階段正等待法庭就此裁決，尚未尋覓專家，但重申這不是純粹猜測。控方批評辯方在收到證詞後，沒有充分利用時間準備，卻選擇等法庭判決，形容是浪費時間。法官在判決後提到，似乎有辯方對Facebook及YouTube內容真實性是否存疑。法官稱這從未在案件管理階段提及此事，認為若有辯方律師挑戰呈堂性，對審訊會有重大影響，故要求辯方如有相關挑戰，要在下周一提出。

案件編號：HCCC 69/2022