政Whats噏：英撤回發言邀請　李梓敬簡慧敏搞座談會「反擊」

議員李梓敬同簡慧敏原獲安排下個月前住英國，出席由英國議會及英聯邦議會聯合會合辦嘅西敏寺研討會(Westminster Seminar)，點知對方喺上個月撤回邀請。佢哋就話既然人哋唔邀請，就決定喺今日(10日)舉辦一場佢哋專屬嘅座談會，邀請埋唔同議員，希望透過呢個平台講講香港議會制度嘅今昔，席間仲批評對方的指控唔恰當，強烈譴責咁話。

李梓敬批評英方嘅決定好似小朋友玩遊戲咁，而且對佢哋話「香港政治形勢急速惡化」作出強烈譴責，認為指控係「抹黑」同「不恰當」，佢指其實邀請由舊年年尾發出，到撤銷時香港嘅政制根本冇咩變化，所以就想透過活動解釋翻回歸前同回歸後、完善選舉制度後香港嘅分別。佢又強調其實佢哋根本唔在意參加研討會，而係在意英方畀出嘅原因。作為事件女主角嘅簡慧敏都話英方決定係完全不可接受，佢又話過去立法會嘅功能被忽視，依家就想「回到正軌」，認為作為議員要專業、愛國同高效能，仲強調現時應該冇人會覺得香港嘅立法會效能低。

呢個會嘅名稱係「香港議會制度嘅今昔」，所以除咗鬧之外都有講其他嘢。李梓敬就話回歸前香港俾英國統治咁多年都冇民主制，立法局議員全部都係委任而非選舉，甚至立法局主席直接由港督做，所以佢就覺得論民主程度，依家就大大提升，而且相信由選票產生而擔任議員嘅佢可以代表大部分人。議員葉劉淑儀都想當年話以前有拉布、議會暴力、抌蕉嘅情況出現，反觀依家反對勢力較弱，有好多條法案通過，冇晒「亂象」出現，制度變得更合理、平衡咁話。

議員周浩鼎覺得1997年回歸之後香港變得更好，但英國政府冇達到民眾期望，經濟又下滑，仲推出英國國民(海外)簽證供港人移居嘅計劃，目的係掠奪香港人嘅資產，大鬧英國「Shameful(可恥)」；議員陳穎欣都話香港人同立法會議員先有資格評論香港嘅情況。大家都咁不忿英方嘅指控，李梓敬話未來唔排除會喺英國組織多個研討會，或者邀請英國駐港領事來聽大家發言，咁要拭目以待啦。