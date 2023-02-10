最低工資委員會首開會　議員不滿修訂落後通脹　促實行一年一檢

最低工資凍結4年，行政會議早前已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平調升至每小時40港元。立法會相關條例小組委員會今日（10日）首次召開會議，會上有勞工背景議員質疑最低工資修訂落後通脹，以及未有實行「一年一檢」；惟商界議員則稱最低工資對通脹影響大。

多名勞工背景議員不滿最低工資金額過低，其中林振昇表示提升最低工資並不是一個影響通脹及失業率的因素，希望最低工資水平可以定得更高。他又質疑最低工資等2年先作一次檢討，有違最低工資立法的原意，失去靈活性。

另外梁子穎不滿最低工資修訂為跑贏通脹的說法，不認同屬大恩大德。他批評今次加幅已是4年後修訂，根據計算金額應該是去到45港元，始能追到過去4年的市況調整。當局回應指最低工資的修訂有考慮到通脹水平。至於議員江玉歡質疑一年一檢有什麼問題，關注當局處理最低工資的人手配置。當局回應指一年一檢「 唔會係做唔到」，惟檢討機制要作出改動。

相反，另一商界議員李鎮強表示， 最低工資對通脹的影響大，他又指一旦最低工資提高，以飲食業為例，廚師及清潔等員工都要加人工，到時受苦的都是普羅大眾，因為成本將轉嫁到市民身上，才可彌補加人工的損失。他亦關注最低工資能否真正能協助在職貧窮的人士。

政府早前表示，條例如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日，即勞動節當日實施，是2019年5月以來再一次調升，升幅為6.7%；而僱主豁免紀錄僱員工時嘅月薪水平亦由15,300港元增至16,300港元。