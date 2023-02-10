元朗橫洲公屋計劃　房委會申放寬高度限制　建約1870伙

當年因被質疑「官商鄉黑勾結」而惹起極大爭議的元朗橫洲公屋計劃，城市規劃委員會今日(10日)上載最新房屋委員會的申請文件。文件顯示，房委會擬於元朗朗屏路橫洲第一期地盤乙，申請擬議略為放寬建築物高度限制以作准許的公營房屋發展。若擬議發展項目落成後，可提供約1,870個單位及一幢社福設施大樓，料工程於2027/28年落成。

房委會表示，因應政府於2015年大幅改動擬建公用道路走線而令地盤布局，以及住宅樓宇數量由5幢改為4幢，為維持整個橫洲第一期公營房屋項目提供共4,400個單位的目標，房委會需申請略為放寬建築物高度限制，以將申請地盤的建築物高度限制，由主水平基準上135米增加至145米，加幅約為7.41%。

擬議發展項目包括4幢住宅樓宇，全部均不多於41層，提供約1,870個單位，以及一幢社福設施大樓，提供各種社會福利設施，相關設施佔申請地盤相當於總住用樓面面積5%以上。元朗橫洲公屋計劃當年曾惹來極大社會爭議，政府由最初擬建1.7萬伙公屋，及後因地區人士反對下大幅縮減至約4,000伙，引起外界質疑「官商鄉黑勾結」。