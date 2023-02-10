搗破74宗騙案涉款逾1億元　拘107男女多為傀儡戶口持有人

執法部門於本月1日至今(10日)展開「搏虎」行動，搗破74宗詐騙案，以「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪，拘捕107名男女，涉款1.04億港元。其中一名女受害人為會計師，被網上情人的甜言蜜語墮入投資騙局，不單積蓄一舖清袋，還將樓宇二按、及向親友和財務公司借貸，損失高達2,700萬港元，執法人員拘捕15名涉案人士，大多為傀儡戶口持有人。

該107名(18至75歲)疑犯，包括81男26女，當中104人為傀儡戶口持有人，1人負責打電話聯絡受害人，兩人負責與受害人會面收款，部分疑犯有黑社會背景。傀儡戶口持有人相信是受「搵快錢」廣告引誘，收取數千港元酬勞借出戶口。行動中，檢獲大量手機、銀行文件等證物，並凍結380萬港元犯罪得益。

被搗破的74宗騙案，受害人為51男77女共128人(19至88歲)，涉及網購、網上情緣、投資和求職等4大類騙案。2022年頭11個月，共錄得25,160宗騙案，比2021年同期高逾四成半，損失金額高達42億港元。