稱資源仍遜知名大學　港大促社會少談立場多創新

香港大學期望社會支援下加強教育及研究，長遠維持本港教研、經濟競爭力。港大校長張翔在新春團拜致詞時表示，學校過去數年過得並不容易，師生上課需經網絡進行，今學年才全面回復面授課堂。但他指，港大未有因疫情而停步，於去年英國泰晤士高等教育的最國際化大學排名中，全球榜名第一；而在另一評級機構「QS」、「THE世界大學排名」中，港大更來前維持頭三名等。

張翔指，港大在2020年11月展開頂尖人才全球延攬計劃，目標招攬100名傑出學者到校發展，目前已有44名來自史丹福大學、麻省理工學院等學府的學者加盟，使到大學的研究、論文獲得眾多全球學者引用，去年引用量創新高，稱上升的勢頭未止。他又說，港大正興建科創地標、新校舍等，針對數據與人工智能的研究、機械工程發展，笑言人工智能聊天機械人ChatGPT的應用亦會包括在內。

不過，張翔稱校園設施的改善與教研發展均需資源，而本港大學雖然獲得政府資助，較眾多大學優勝，但相對於其他領先的國際化大學，資源仍然有限，需要社會各界的支援。他又認為港人與政府應集中發展經濟，而非爭論「左中右」立場等，才能令本港維持亞洲領先的地位，否則只會虛耗光陰於長遠缺價值的爭議上，又認為社會於過去數年變得保守，流於維持現狀，期望大學、社會多嘗試、多創新，增加本港的競爭力。