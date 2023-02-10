港府建議延遲中大醫院還款期　議員斥院方披露財務資料不足

香港中文大學醫院於2021年初啟用，向政府貸款逾40億港元興建。政府日前提出容許中大醫院延遲5年、即順延至2028年起，分10年償還貸款，預計可收取的利息由醫院這15年期間提供公共醫療服務取代。立法會衞生事務委員會今日(10日)就政府建議商討，多數議員表示支持，並相信未來有助紓緩公營醫療的壓力，但有議員質疑順延還款期過長，亦批評院方披露的財務資料不足。

有議員希望當局交代，中大醫院若以提供公共醫療服務當作償還利息，可以提供那些服務以減輕公立醫院壓力。中大醫院執行董事及行政總裁馮康指，可與當局再商討如何協助解決公營醫療最大壓力點，包括目前公院放射診斷輪候時間長的問題。另有議員批評，中大醫院涉及約6億港元的首次還款期，原定下月19日屆滿，惟現時才討論延期，理應需先後檢視醫院財務狀況，並提出能否縮短延遲還款年期。

港府衞生部門表示，中大醫院開業約16個月期間正值新冠疫情，嚴重打擊醫院業務，如按原定還款時間表，未來10年的現金結餘將維持負值，認為延遲還款安排有逼切性，否則醫院將面臨違約。當局又指，中大醫院具備改革及創新元素的私家醫院，值得支持中大醫院過渡困難時期，同時承諾會在一年後向委員會提交更多資料，以作檢討。