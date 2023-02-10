立場新聞案前總編鍾沛權續作供　稱「太忙」拒提取修例事件材料

《立場新聞》（下稱立場）出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪之案件，今日(10日)在區院繼續審訊，鍾沛權續接受控方盤問。庭上續談論有關監警會就反修例事件的報告，鍾批評該份報告部分評論，如指示威者與警方「互相仇恨」的用字很「粗糙」，且很多評論均有先入為主的感覺，很籠統及武斷，並認為報告的部分內容「寫得好差」。鍾又指出該報告引用的部分資料更屬錯誤。鍾又透露監警會製作報告前曾找他提取有關《立場新聞》就修例事件的一些材料但遭他拒絕，不過鍾解釋其拒絕只是因他「太忙，唔想煩」而非當時已不信任監警會。案件下周一續審。

本案3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權及林紹桐。他們被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方亦讀出2020年後多個疑與反修例相關的事件之報道，，當中包括在醫院及港鐵站公廁發現炸彈、有人被搜出管有爆炸品原材料、銅鑼灣刺警及同月「光城者」被捕事件等，並詢問鍾當時是否覺得香港有恐怖主義萌生。鍾回應指部分事件他有印象，但不能一概而論與恐怖主義有關，因事件發生可能有很多不同原因，而且當時大部分依賴執法人員發布的簡單資料，案件亦未經開審故難以判斷，但他認為社會所關心的已從街頭抗爭轉變為其他方向，他亦不同意當時是有恐怖主義萌生，並稱「唔覺得係嚴重或者有大憂慮」。他舉例指政府於2018年起把出現恐怖襲擊的風險評為中等，但一直無變，不過他認同市民不滿警隊的聲音仍持續。

案件編號：DCCC 265/2022