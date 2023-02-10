涉破壞港鐵設施及販毒　19歲青年判囚49個月

2020年7月1日，大批市民不理警方反對在港島區遊行。期間1名男生涉嫌與同黨扑打港鐵閉路電視，又企圖點燃紙箱縱火，他因而被捕。他「踢保」後，又被揭發身攜可卡因搭的士。他早前承認企圖刑事損壞、刑事損壞、企圖縱火及販毒罪共4罪，押後至今天（10日）判刑。法官王詩麗斥被告行為無知愚昧又自私，一而再再而三犯案，判被告就所有控罪入獄49個月。

本案為區域法院案件，但今天安排在西九龍法院大樓判刑。現年19歲的被告張世康，案發時是職業訓練局學生。法官判刑時指，不相信被告藏有的毒品是自用，又說他帶備長傘及打火機，明顯是有備而來。他在眾目睽睽下，夥同他人於人多擠迫的地方犯案。當時有很多公眾人多在場，被告的行為很有可能造成漣漪效應，引發其他人的情緒。事件導致港鐵損失逾6200港元。法官稱幸好最終紙箱未被點燃，否則火勢有機會蔓延。法官以50個月為販毒罪量刑起點，其餘3罪則以9至18個月為起點，2罪刑期全數分期執行，總刑期49個月。

案情指2020年7月1日下午，被告身穿黑衣、戴帽及面罩，走至天后港鐵站B出口的閉路電視下方，用以長傘傘頭扑打鏡頭，該鏡頭最後未被損壞。他走入站內，以傘擊碎了天花板的4條光管後離開，並沿英皇道前行。期間被告曾蹲下嘗試以火機狀物件點燃紙箱，但不成功。另外，被告於2021年9月5日，在尖沙咀步出一酒店登上的士時被截停搜查，結果被搜出身藏7.14克可卡因，約值9000港元。他在警誡下聲毒品是自用，但現在承認販毒罪。

案件編號：DCCC 81,154/2022