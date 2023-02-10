涉偷超市逾1600元食物　醫管局高層認大意但否認偷竊

醫管局高層莊慧敏及其骨科醫生丈夫趙名宇，涉嫌在黃埔1間超市偷竊逾1600港元食物之案件，今（10日）繼續在九龍城裁判法院審訊。繼男被告後，今天女被告亦選擇作供，表示案發時正值第五波疫情，幾乎每天工作及收發電郵，且亦關心在內地就學的幼女的情況，因此付款時並不專心。控方則質疑夫婦2人捏造幼女事件作為藉口，以開脫2人的行為。

2名被告趙名宇（48歲、男）及莊慧敏（48歲、女）均報稱醫生。控罪指2人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8港元。當日2名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等涉案貨品付款。男被告昨日作供，亦稱因掛心幼女在內地的情況及安排幼女回港事宜，付款時沒有專心。

女被告今作供時，重申當日既要關注工作電郵，又掛心幼女能否回港，故與丈夫使用自助付款機付款時並不專注，當下亦沒為意丈夫是否把全部貨物掃描，亦沒有想到要問清楚丈夫，承認大意造成如此局面。控方則質疑被告與夫拿取如此多貨物，乃想製造混亂局面，營造遺漏掃描貨物的映像，並有默契地就最貴的貨物不付款，是故意的不誠實盜竊行為，但被告否認。案件現押後至3月9日讓雙方進行結案陳詞。

案件編號 : KCCC 1147/2022