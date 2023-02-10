食物環境衞生署食物安全中心今日(20日)表示，一款自法國進口的芝士產品可能受致病菌李斯特菌污染，呼籲市民不要食用；另要求業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

涉事產品為每包400克重的「Gaperon cheese」，其品牌為「MonS」，進口商為「FICO INTERNATIONAL LIMITED」，有關批次編號為「341」，食月日期為2023年1月30日前最佳。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品，並已按中心指示將受影響產品停售及下架，展開回收。

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、惡心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。