政府公布北部都會區諮詢委員會名單　包括多名政商界代表

政府早前提出將分別成立北部都會區督導委員會及北部都會區諮詢委員會，今日(10日)公布北部都會區諮詢委員會的非官方委員，當中包括多名議員及商界代表，任期為兩年，即日起生效。

政府指，諮詢委員會將就規劃及落實北部都會區的建設向政府提供意見，範疇包括土地及房屋發展、產業發展、交通及其他基建設施、環境保育及政府設施的提供等。當局稱，北部都會區是香港未來發展的新引擎，是推動創科以至產業多元化發展的重要基地，對增強香港的發展動能、促進香港與大灣區的經濟合作，以及為市民創造更優質的生活空間都十分重要。

諮詢委員會主則由財政司司長擔任，委員會成員則包括多名議員，包括陳克勤、陳恒鑌、陳月明、邱達根、周浩鼎、葉劉淑儀、林健鋒、林筱魯、劉業強、劉國勳、盧偉國、龍漢標、陸頌雄、田北辰、謝偉銓、黃英豪、易志明、張欣宇等人。官方委員則包括財政司副司長、發展局局長、運輸及物流局局長、創新科技及工業局局長、環境及生態局局長、發展局常任秘書長（規劃及地政）、發展局常任秘書長（工務）、北部都會區籌備辦公室主任。