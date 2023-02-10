偷拍老師同學逾40幅裙底照　17歲男生認罪准保候判

15歲中學男生在上課期間企圖偷拍女老師裙底，事後更被揭多次偷拍女同學裙底。他今天（10日）於九龍城裁判法院承認非法拍攝或觀察私密部位，及作出有違公德行為共12罪，求情稱他在天主教家庭成長，家教森嚴少談性話題，又缺乏朋友及社交生活，更要面對比自己優秀的孿生哥哥，加上於生物課後對生殖器官感好奇，在多項因素及壓力累積下犯事。裁判官直指男生犯下彌天大錯，行為極之不負責任，為滿足一己欲望而罔顧他人感受，但考慮到他獲家人支持等，遂准他續保釋至3月31日，待索閱其感化、心理及精神報告後才量刑。

現年17歲的匿名被告承認1項非法拍攝或觀察私密部位罪，及11項作出有違公德行為罪，指他於2021年5月至10月間，以手機偷拍5名女事主及2名不知名女子的裙底照或片段。辯方求情指被告一家為虔誠天主教徒，甚少談及性話題，被告又性格內向，無甚朋友及社交生活，亦未有拍拖經驗，其兄長成續較優秀及備受關注，被告因而感到自卑。而被告父母當時未有察覺問題，以為子女用心讀書便安心，直至被告案發後恐懼面對群眾及有自殺傾向，其父母才察覺問題並帶被告尋求治療。被告及後被診斷有自閉、抑鬱等問題及徵狀，現仍需要服藥。被告或欲爭取家人注意，未清楚犯案後果。但他在案發後已轉校，且努力讀書而能在學業上獲佳績，更結交了朋友，情況已有所改變，其心理專家認為被告獲家人支持下，重犯機會極微。辯方重申被告在多項壓力累積下犯事，事後十分後悔，並向法庭及事主致歉。

案情指於前年10月，1名有教被告的女老師，在上課時走到學生身旁回答問題，鄰座學生發現被告把手機鏡頭向上地伸到老師裙下，事後向老師報告事件。校方與被告會面，並在他同意下開啟其手機，發現內有逾百裙底照及片段，當中有40多幅乃分別拍攝同校女生及2名老師的裙底，其中1名女生更被數度偷拍。另有2段於課室拍攝不知名女子裙底的片段，片段並拍到被告的樣子。

案件編號 : KCCC 3158/2022