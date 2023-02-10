將藍隧道擬下月試辦過海特別班次　城巴新巴有意試辦新線

將軍澳-藍田隧道通車近2個月，運輸及物流局與運輸署今日(10日)向立法會交通事務委員會提供討論文件，交代隧道由去年底開通後的初步交通狀況，其中提及巴士路線規劃，並預告會在下月有望試辦過海隧道巴士特別班次。城巴新巴表示有意試辦新線，經將藍隧道及東隧直達港島各區，現正與運輸署磋商細節。

運輸署表示，因應將藍隧道及跨灣連接路通車，署方去年除即新增5條全新巴士路線，根據調查，新巴士路線運作暢順，最繁忙一小時的載客率分別約為25%至55%，可滿足現時的乘客需求。另一方面，雖現時服務將軍澳的兩條過海隧巴路線乘客量都偏低，但因應居民建議，署方一直積極與巴士公司研究試辦行走將藍隧道的特別班次，現已大致敲定服務細節，預計會在下月試辦該過海隧巴特別班次。

運輸署又表示，將藍隧道開通後，在平日和周末/公眾假期日間分別平均分流了27%和28%由將軍澳前往九龍，以及22%和26%由九龍前往將軍澳的交通流量。至於在周末/公眾假期的傍晚繁忙時間，將藍隧道更可分別分流高達31%和28%往九龍方向和往將軍澳方向的交通流量。

對於可望在今年3月試辦特別班次，城巴新巴表示歡迎，又指自去年底起亦已率先建議開辦行經將藍隧道的過海巴士路線，並一直與運輸署保持聯繫，故城巴新巴有意試辦新線，經將藍隧道及東隧直達港島各區，現正與運輸署磋商細節。另外，又留意到將藍隧道通車後分流作用顯著，故會大幅提升專營巴士在將軍澳線路網絡服務的競爭力。而自「康城快線」790及795號線通車後，區內居民對全日行駛將藍隧道的巴士需求殷切，故一直積極向運輸署建議將路線提升為全日服務，以善用新基建鼓勵大眾使用公共交通工具。