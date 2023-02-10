馬拉松下周日舉行　多區封路及改道　違泊車輛會即拖走

香港馬拉松2023將於下周日(12日)舉行，屆時新界南、西九龍及香港島均會實施特別交通安排，多條道路會分階段封路或實施道路交通安排。實施期間，所有在受影響道路附近違泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控，同時會視乎當區交通及人潮情況，實施人流管理措施，市民應使用公共交通工具前往有關地區。

新界南方面，由屯門公路通往汀九橋南行線的支路將於明晚(11日)11時30分開始至翌日下午約1時15分封閉。同晚11時45分，多條道路會封路，包括青葵公路南行線、長青隧道南行線、長青公路南行線及汀九橋南行線；青嶼幹線往長青公路南行線的各出口等。西九龍方面，則於周日起分6階段封路及交通改道，最早於當日凌晨零時45分起，封路包括介乎美青路迴旋處與西區海底隧道的西九龍公路南行線等。而西區海底隧道通往香港方向的管道將由周日凌晨零時45分起至下午約1時15分臨時封閉；前往九龍方向的管道將維持正常行車。

港島方面，會分8階段封路，第一階段於周日凌晨1時30分開始，介乎維園道東行線與東喜道支路的東區走廊東行線；由興發街、民康街及太古灣道通往東區走廊東行線的支路等封閉。至於遮打道行人專用區；介乎景隆街與東角道的駱克道行人專用區；東角道行人專用區；介乎東角道與百德新街的記利佐治街行人專用區，實施時間將延遲至周日下午3時或港島區所有主要道路解封。