中醫師違反《私隱條例》　直接促銷罪成罰款4千元

本港一名女中醫師早前以Whatsapp聯絡之前任職診所的病患，並宣傳她新任職診所的中醫藥服務，涉違反《個人資料（私隱）條例》直接促銷罪行而被起訴。東區裁判法院今日(10日)在中醫認罪下，裁定她兩項直接促銷的罪行罪名成立，判罰款4,000港元。

個案源於私隱專員公署在2020年12月所接獲的一宗投訴，投訴人是一間中醫診所的病人，她於2015年向該診所提供個人資料，被告當時亦是該診所的中醫師，但投訴人從未向被告問症。至2020年12月4日，投訴人接獲被告的WhatsApp訊息，自稱為該診所的前中醫師，向投訴人發送她的工作名片，宣傳她新任職診所的中醫藥服務。投訴人認為被告在未經她同意的情況下，使用她向該診所提供的個人資料向她發出直接促銷訊息，遂向私隱專員公署作出投訴。

私隱專員公署對投訴作初步處理後，認為事件涉及違反《私隱條例》直接促銷罪行，故將個案轉介予警方作刑事調查及考慮起訴。被告今天承認違反《私隱條例》第35C(1)條及第35F(1)條的控罪，即她於2020年12月在未有採取所需步驟通知當事人及取得她的同意下，使用當事人向另一診所提供的個人資料向她發出直接促銷訊息；亦在首次使用當事人的個人資料作直接促銷時，未有告知當事人有權要求被告在不收費的情況下，停止使用她的個人資料。每項控罪分別被判罰款2,000港元，共被判罰款4,000港元。