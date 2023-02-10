氣流冷鋒先後襲港　馬拉松要小心地滑　情人節須注意保暖

本港近日天氣反覆，氣溫回暖後又現潮濕。天文台今晚(10日)表示，受海洋氣流影響下，香港將在下周日及一(12及13日)日間溫暖，惟潮濕有霧，適逢下周日將舉行馬拉松比賽，參賽者記得要在賽前充分準備；不過，在下周二(14日)的情人節將迎來一道冷鋒，預料屆時本港北風增強，天氣顯著轉涼。

天文台在「天氣隨筆」發文，指離舉行馬拉松比賽的日子已進入「最後直路」，呼籲各位健兒要作出相應準備。而本港在過去幾日受偏東氣流影響，華南沿岸天氣較涼，有一兩陣雨及薄霧。惟溫暖潮濕的海洋氣流會在周末至下周初為該區帶來充足的水汽，加上風勢微弱，預料下周日及一潮濕有霧。

由於潮濕天氣不利汗水揮發，身體更難散熱，天文台提醒參賽者在享受比賽的同時，亦要注意自己身體狀況，「人無事先做到世界冠軍」。而有霧的天氣，不但會影響能見度，再加上下周日早晚亦有一兩陣微雨，路面濕滑，天文台着選手們要打醒十二分精神，「小心地滑，慎防跌倒」。

不過，冬末春初總是乍暖還寒，在溫暖天氣過後的周二情人節，將會有一道冷鋒在當日早上橫過廣東沿岸。「情人節的主角當然不只是情人」，天文台提醒港人在製作朱古力的同時，亦要記得留意身邊的家人、長者，提醒他們注意保暖，並看看是否需要提供幫助。