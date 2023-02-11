政Whats噏：迎戰渣馬　議員呼籲量力而為

將於明日(12日)舉行嘅渣打香港馬拉松，係今年城中首項大型體育盛事，好多報名參賽嘅健兒日前到維園領取選手包，當中包括幾位熱哀跑步嘅議員同地區人士。而主辦機構早前就宣布，本地跑手喺指定時間之內完成42.195公里嘅全馬賽程，可獲一萬港元獎金鼓勵。到底喺重金之下，會否驅使佢哋再加把勁呢？

已報名跑全馬嘅議員陸瀚民(Benson)話要獲得「萬金先生」嘅榮譽，男跑手需3小時內跑畢全程，自問難以達到呢個要求，倒不如量力而為仲好啦。佢話要應付超過40公里嘅賽程，事前練習宜累計跑250公里，畢竟喺跑步嘅世界，只有累積，沒有奇迹啊！然而礙於公務繁忙，就算假日都要出席活動或接洽持份者，以致晨跑次數都少咗，於是改用「寓賽於操」嘅策略，譬如上個月就曾分別跑畢10公里同6公里嘅賽事。不過有時就真係分身乏術，上周六就有一項25公里嘅越野賽事，報咗名都無暇參與。

Benson相信憑先前嘅練習加上一啲體能嘅「老本」，應該可以喺4小時左右完成全馬賽事。但佢一再強調「量力而為」，賽事期間須不斷注意身體狀況，尤其是跑10公里賽程嘅跑手，唔好太勉強。因為能夠跑半馬或全馬者通常都有一定嘅體能同經驗，相對較短嘅賽程反而最能吸引平時運動量唔多嘅參賽者，所以出事嘅機會亦較高。

至於第10年參加渣馬嘅議員鄭泳舜(Vincent)亦都因為事忙而練習未足，量力而為跑半馬，不過都要用上兩個月時間預備，諸如「長課」同「速度跑」嘅訓練都有進行。雖然半馬嘅起跑時間係朝早8點半，但佢話會提早至清晨5點半抵達出發地點出席起步禮，之後就會同參與其他賽程組別嘅老友打打氣，直至輪到自己起跑為止。Vincent又話今次參與渣馬嘅海外跑手唔多，希望下次會多啲「過江龍」前來較量，省靚香港嘅「M」品牌咁話。

東區前區議會丁江浩就同過往一樣參加10公里賽事。儘管指定時間內跑畢全馬可獲萬元獎金，但佢話來屆並唔會因此而轉投全馬賽事，畢竟同友儕一齊練跑同參賽，價值勝過獎金；況且跑一趟全馬，對體能嘅要求相當高，擔心會影響到賽事翌日嘅工作表現。至於賽事準備，佢就採用遞進距離嘅方式練跑，相信屆時可於1個鐘內完成賽事。