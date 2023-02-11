維園年宵「紅運鐺頭」大門設計升級再造　虎鈴變福袋贈老友記

上月不少人都到維園逛年宵，並與年宵入口的「紅運鐺頭」設計打卡合照。而在農曆新年結束後，「紅運鐺頭」門牌並無浪費，4位由英國回流香港的建築師將大門上的平安虎鈴升級再造成掛袋裝飾，連同共1,200份禮物組成窩心福袋，並於今日(11日)起透過仁濟醫院屬下5間長者鄰舍中心送贈，希望將祝福延送的一眾未能親身到維園參與節慶花市的「老友記」。

「紅運鐺頭」大門由4位建築師，Jacky、Nicolas、James及Vivian設計，在上月16日於維園順利亮相，成為維園年宵的熱門「打卡點」。該設計用上象徵「祝福」的過萬條紅繩及2,000多個平安虎鈴，寓意市民經過大門能得到新年祝福。為延續祝福，建築師團隊將贈送1,200份福袋到長者鄰舍中心，福袋包括口罩、白米及中藥保健產品，以及「紅運鐺頭」大門的平安虎鈴，虎鈴均由4位建築師親手每顆清潔整理及升級再造成掛袋裝飾。

4位建築師今日會先到仁濟醫院吳王依雯長者鄰舍中心進行慈善福袋送贈活動，屆時團隊更會分享「紅運鐺頭」的製作過程及困難，並會與「老友記」一同玩遊戲，共度節慶歡樂下午。