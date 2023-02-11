4小學生籲天橋頂放太陽能板減碳又環保　觀塘區議員讚可行性高

聖公會聖約翰曾肇添小學設置多塊太陽能板，金永添校長(右一)教導4位同學其原理，應用於比賽方案上。(煤氣公司提供)

觀塘安達臣新發展區入伙以來一直被詬病規劃欠佳，4名區內小學生，憑藉對社區的觀察和創意，為安達臣區度身訂造一套綜合能源解決方案，包括將區內天橋以及公園設施改裝為綠色發電站，減少社區內碳排放，又令居民生活更便捷。方案奪得「環保智慧能源大賽優異獎」，更獲得區議員認同，指出方案具可行性，或可付諸實行。

雖是小學生，4人已非常關注社區需要，有見連接安達邨及新屋邨的天橋人流眾多，等待乘搭電梯時間長，楊同學表示，自己每天放學也要使用天橋的電梯，發現每次排隊的人龍也很長，所以我們便想到在天橋頂放置太陽能板，吸收太陽能轉為電能，供電予「排隊人數顯示屏」，在天橋入口顯示有多少人等待乘搭電梯，方便大家預計時間，出去上班上學可以更快。另外，他們看到居民每次拿大量的日用品及餸菜很累，更貼心地建議設置「天橋貨物輸送帶」，同樣以太陽能供電，更想多一步為確保貨品的安全，物品箱設有二維碼，掃描後才可取走。

環保「安達」的綜合能源解決方案最後獲得環保智慧能源大賽優異獎，4位同學共得1萬港元獎金。比賽後，他們並沒有停步，繼續推動方案落實，更親手撰寫了一封闡述方案詳情的信予當區區議員林瑋，希望議員可以代他們把建議向政府反映。

林瑋認為他們的方案可行性高，他們很有創意，既鼓勵大家多做運動又環保。林又指，現今發展綠色能源是大趨勢，其他地方也有類似的設施，而且香港安裝太陽能板也愈來愈普遍，相信未來很有機會應用到安達社區。