佳節大魚大肉壞腸胃　食積停留見熱濕　兩款茶助消滯

新春佳節與親友聚首一堂，由團年飯、開年飯到近日春茗，餐餐都吃到肚滿腸肥，消化系統及腸胃隨時超負荷。經過連日節慶，市民要對身體狀況格外留神，基督教聯合那打素社康服務部指出，若市民飽腹連連後，胃口欠佳、脘腹脹滿或大便不暢等情況，中醫稱之為「食積」。一般食積都能夠在短時間內緩解，若症狀持續逾一周，或經常出現食積的症狀，便須留意狀況並向醫護人員尋求診治。

古人言，「爽口物多終作疾，快心事過反為殃，與其病後能求藥，不若病前能自防。」飲食致病的原因不外3種情況，包括飲食不節，飢飽無度、飲食太過和不及皆會傷及脾胃；食積停留，繼之產生痰飲、濕、熱等邪氣。若飢渴過久，則斷絕氣血生化之源而產生虛損之證。其次是飲食不潔，食用腐敗有毒食物，會傷及脾胃，有毒之物亦可危及生命。此外，飲食偏嗜，有偏嗜習慣，亦會致營養不全，久則傷及脾胃以外的臟腑。

食積為病可概括為3個特點，包括食傷脾胃，症見厭食、嘔吐酸腐、脘腹脹痛、泄瀉或便秘；食積化熱，症見便秘頭痛、腹滿心煩、腹部發熱、痔瘡下血等；助濕生痰化熱，症見舌苔垢膩、或黃或灰、口臭痰多等。中藥學中，山楂、穀芽、麥芽、雞內金、神曲、萊菔子等具有消食導滯的作用。食療建議，機構介紹飲用焦三仙茶及清滯茶（見表），可全方健胃消食，緩解消化不良所致的口臭、噯氣及食欲不振。