東方日報A1：清潔騷散場　老鼠竇復常

政府於去年8月至12月展開「政府打擊衞生黑點計劃」，惟本報多次揭發鼠患問題、衞生問題仍然嚴重，鼠患故態復萌。計劃成效屢受質疑，經民聯早前進行問卷調查，有近四成半市民認為計劃成效一般，且有近一成七的市民認為成效不理想，更有近六成市民認為現時政府執法效力一般和不認為有效；市民亦指出香港衞生問題主要有鼠患、亂拋垃圾、後巷污糟及店舖阻街等。故提出多項建議，包括調高罰則增加阻嚇力、配合AI科技掌握各衞生黑點及改善情況等，又促請政府吸納民意、加強行動，進一步改善香港的環境衞生。

出席發布會的包括經民聯主席盧偉國、九龍中支部副主席李超宇、新界東支部副主席、地區顧問羅曉楓，以及社區幹事林銳敏、莫綺琪等人。而「政府打擊衞生黑點計劃成效問卷調查」於上月4日至27日進行，目標群體為居住於香港18區的居民，共取得482份有效樣本，針對受訪者認為政府打擊衞生黑點成效，有近四成人表示成效一般、近一成七的市民認為成效不理想；至於執法方式有否成效方面，有逾三成半認為一般、近兩成三市民不認為有效。香港衞生隱患問題眾多，逾半市民認為亂拋垃圾、鼠患問題嚴重，近半市民認為後巷衞生、店舖阻街問題嚴重。受訪者認為食肆、蔬果類和肉類店舖是衞生黑點源頭，就店舖阻街方面，有逾八成市民同意將罰款提高至6,000元。

盧偉國表示，市民大多擔憂政府打擊行動未能持續進行，但情況短暫改善後未來又復發，指香港衞生黑點「冰凍三尺非一日之寒」，政府需釋除市民疑慮，長遠持續行動和改善，「唔好3分鐘熱度」。對於通關人流更多，衞生黑點會否更為嚴重，盧指香港要維持清潔城市的印象，不然「外地遊客會唔介意再污糟啲」，又指市民大幅度支持提升阻街罰款，但相信店舖不會將罰款變成成本，且維持街道清潔對各方均有利。

針對以上問題，經民聯提出多項建議，包括當局應適時檢討現行罰則，在可承受範圍內調高「罰則」以增加阻嚇力度，以及加強宣傳教育；另外，2021年食物環境衞生署接獲鼠患總投訴高達11,102宗，房委會、康文署及其他相關部門接獲1,003宗，經民聯建議政府投入15億建設滅鼠基金，並可研究在不同環境下例如在街市、食肆外等食物選擇較多的設施採用多元化的鼠餌，又建議食環署在個別「鼠患」嚴重的私人地方主動與管理者共同制訂「滅鼠」計劃及更積極地提供協助；同時更新「鼠患參考指數」的計算方式，以貼近真實情況。

另外，經民聯建議當局應考慮增加「智慧型監控系統」配合AI科技，實時掌握各衞生黑點及改善情況，增強衞生黑點清潔行動持續性和有效性。針對「三不管」地帶，政府應記錄備案，考慮可行方法確保持續監察和清理；並建議當局加強相關衞生黑點巡查，加強宣傳教育，促請商戶將食物正確擺放，積極考慮政府帶頭進行廚餘回收。又提到市民對政府「衞生黑點清潔行動」存在更高期望，因此敦促政府吸納民意，加強行動，進一步優化香港的環境衞生。

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