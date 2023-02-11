過分低卡減肥餐　易疲倦頭暈　損新陳代謝

節日假期期間餐餐大魚大肉，惟大餐過後或會察覺自己的體重有所增加，及身形有所變化，並會嘗試一些標榜極速減肥的方法。基督教聯合那打素社康服務部指，減磅原理很簡單，可選擇低卡的餐單，令身體攝取的熱量低於所消耗的熱量，惟過分低卡的餐單亦有機會對身體造成影響。

網絡上流傳各式各樣的極速減肥法，可能是利用蔬果汁斷食、番薯餐、青瓜餐等等，都聲稱可以極速瘦身。整體來說，它們均有一些共同的特點，包括餐單非常低卡路里、限制可以進食的食物種類，或者指定食物配搭、主要以原形的新鮮食物為食材，避免攝取加工食品，以及烹調方法通常用水煮或烚，盡量減少額外油份的攝取，以達致減磅目的。其實減磅的原理很簡單，就是當身體攝取的熱量低於所消耗的熱量時，便會形成「能量赤字」，累積一定赤字就可減重。這樣看來，十分低卡的餐單的確是能製造更多的赤字，加快減磅的速度。

然而，過分低卡的餐單，有可能因為未能提供足夠日常所需的熱量，令跟從時出現經常疲倦、頭暈、四肢無力、專注力下降等副作用，影響日常生活。另一方面，長期攝取極低熱量而又缺乏運動的話，身體的機制會自行調節新陳代謝，因應攝取而令其減慢，變相反而不利減重。社區營養服務於本月及至下月中舉辦「營得喜」系列課程。課程包括針對不同營養主題（如膽固醇、骨質健康、減壓飲食）的小組；並由註冊營養師主講。