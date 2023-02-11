首個內地旅行團訪海洋公園　導遊料暑假遊客量可回復至疫前7成

香港與內地上周起所有口岸恢復全面通關，內地遊客來港亦無任何限制。海洋公園今日(11日)迎來首個內地點對點旅行團，於早上約10時半有140名遊客乘坐跨境專車到訪，經香園圍/蓮塘口岸過關，園方特設歡迎儀式，亦有職員派發紀念品。該團導遊陳博斐估計，今年暑假期間遊客量可回復至疫情前6至7成，但要完全回復至疫情前的水平則較難。

陳表示本次行程原定有約170名遊客，惟部分團員因簽證問題未能前來，而本次約有30位旅客會停留在港繼續購物及自由行。來自深圳的遊客周小姐表示已3年未曾來港，今次到港感到開心，經新口岸過關亦十分方便，今早整個從內地至香港的過關流程加總只需約10分鐘，約1至2分鐘便完成入境香港的程序，或因新口岸人流未算太多。

周小姐稱，疫情前已十分想與小朋友來港遊玩，得知即將通關時，便提前準備好簽證，最希望乘搭纜車及看熊貓。她透露，本次行程需358人民幣(約412港元)，形容十分值得，並打算2周後再次到港與朋友相聚，又指1個月後或會再來迪士尼及計劃自由行。