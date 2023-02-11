禁錮泰籍女逼賣淫　跨國犯罪集團女主腦及成員保釋被拒

2名泰籍女子疑於早前被誘騙來港打工，並遭禁錮在油麻地廟街強迫提供性服務，直至周三（8日）執法人員採取行動將2人救出，並拘捕1名涉案50歲本地女子，其後再拘捕1名69歲女子，懷疑為集團主腦，起訴2人1項販賣他人進入香港罪。該2人今早（11日）被解往九龍城裁判法院應訊，暫毋須答辯。裁判官把案件押後至4月11日再訊，以待執法人員進一步調查，辯方曾替2名被告申請保釋，但遭裁判官拒絕。

2名被告分別是報稱無業的鄢昔珍（50歲）及報稱退休人士的蘇燕梅（69歲）。2人被控於2023年2月7日至2月8日之間，在油麻地廟街159號閣樓參與將女子X及女子Y帶入香港，目的在於賣淫。

資料顯示，該2名泰國女事主疑被禁錮其間，暗中透過泰國的家人，向泰國駐港總領事館求助，執法人員於前日前往現場救出2人並拘捕該名50歲被告，人員相信事件涉及跨國犯罪集團。翌日人員再在油麻地文昌街拘捕懷疑是案中主腦的69歲被告，並於同日在九龍城拘捕該被告的32歲麥姓女兒，懷疑與案相關，麥現時仍被扣查。

案件編號：KCCC 377/2023