災後心理輔導協會招300名義工　減低土耳其地震災民創傷後遺症

土耳其發生大地震後死傷枕藉。災後心理輔導協會表示，招募300名義工負責災後心理救援工作，該協會計劃在下周五(17日)派出專家小隊，聯同當地的翻譯人員及義工探訪收容災民的中心及醫院，同時與聯合國派駐當地的指揮，商討未來12個月的災後心理救援門診及培訓工作，減低災民中長期的心理創傷，讓其走出心理陰影。協會也邀請多間中小學師生親手製作心意卡及織頸巾，透過心理隊伍帶予災民，讓他們感受到港人的關懷。

協會引用資料顯示，死亡人數已經超過2萬人，而實際數字更可能以倍數增加，料逾55萬名災民出現慢性創傷後遺症，當中約8成人將屬於重症，包括因地震及災場情景而產生的恐懼；因失去家園及摯愛的而產生的傷痛、內疚及焦慮；受傷而產生的無助及擔心；及對未來感無力的負面情緒等。另外，協會從過去的臨床經驗發現，過分心理創傷下災民或會出現兩極化現象，例如有近6%災民不接受救援人員送上的餐飲或禦寒衣物，因為失去親友而有內疚感，繼而自暴自棄；也有約5%因過分懼怕餓死，而會囤積甚至搶劫他人的糧食；更有不少地震災民不敢睡在重建了防震度高房屋內。

因此協會強調，若沒有給予災後心理重建足夠支援，創傷後遺症而產生的社會問題將影響災民一生。協會遂招募300名心理救援義工，估計在未來12個月內，每月派20多人前往土耳其災區，每隊員只需在協會設立的心理門診逗留8日，提供服務，及協助專家培訓當地150至200人，期望在5年內，可以為約2萬人直接提供心理輔導服務，以及透過培訓的當地災後心理輔導員，間接為另外50萬人提供服務。