水貨客連日螞蟻搬家　當局執法行動慢半拍　網民質疑成效不大

本港與內地自本周一起(6日)起全面通關，市民生活逐步復常，昔日因「水貨集散地」而馳名的上水區，「帶貨」光景亦再現港鐵站前。繼周二(7日)有網上社交平台反映，有賣家在港鐵站附近暗地散貨，事隔4天終有執法部門於今日(11日)展開聯合行動，在附近截查多名疑似水貨客。不過街坊均認為成效不大，又批評不少執法人員只在現場「企喺到」。

恢復通關至今已第6日，上水區亦已逐步恢復「人氣」，港鐵站人流逐漸變多，有街坊更在網上反映，於附近的藥房門口已見到多名疑似內地旅客，拖着至少兩個行李箱及「執貨」入箱內帶貨，有網民形容「地獄重臨」，直言「大家啲腳趾保重」、「其實嚟搶奢侈品無問題，連民生嘢都搶就......」。此外，有網民更在港鐵站出口附近後巷，再見到有人散貨，指「早起的蟻兒有貨帶」，現場亦有不少帶貨客清晨就現身取貨。

直至今日，有社平交台專業分享，終有執法部門在上水站附近展開聯合行動，現場至少15名人員在場截查疑似水貨客。不過，相隔3天才有執法人員「蒲頭」，且部分人員並沒有實質行動，只在現場「企喺到」。有網民亦認為有關執法只是門面功夫，認為水貨客受一般阻嚇後「四散完又回來」、「原來係聯合企喺到」、「成個(過)百人出嚟一件貨都執唔到」。