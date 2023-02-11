政Whats噏： 「立會男團」踩台　梁熙事前特訓學台風練唱腔

議員梁熙、陸瀚民、管浩鳴同李鎮強等「立法會男團」成員，尋晚(10日)應邀為一個地區音樂會擔任表演嘉賓。事後梁熙喺社交平台貼文，話早前已做足準備，​向歌唱老師進行特訓，而佢上台獻唱嘅歌曲，就係廿幾年嘅舊歌《強》。之但係，睇返舊年11月，梁熙同李鎮強喺小西灣嘅「孖頭」議辦開張當日，現場就有人高唱《強》呢首歌，而呢首節奏明快嘅舊歌，莫非就係梁熙嘅「飲歌」？

儘管每個人都總有一、兩首「飲歌」，但梁熙強調並唔係《強》。佢話作為「飲歌」嘅條件，首先係要熟悉嘅歌曲，然而喺佢成長嘅年代，流行曲內容主要係情情塌塌，佢擔心同尋晚音樂會嘅氣氛格格不入，於是就選擇歌詞充滿正能量嘅《強》。佢又話尋晚嘅舞台因有字幕裝置，獻唱之前無需強記歌詞；不過，下周二佢要出席另一個地區音樂會，而屆時嘅場地就唔會有字幕提示，所以佢都想快啲搵返首內容積極、歌詞易記嘅「飲歌」。

至於佢提到向歌唱老師進行特訓，係事緣於早前佢落區，喺小西灣社區會堂遇到歌唱老師指導成人歌唱技巧，於是佢都趁機學埋一份。雖然時間唔係好長，但總算涉獵到唱歌如何運氣、拉高聲調、掌握音準同台風嘅技巧，受用無窮咁話。

其他出席音樂會嘅男團成員，佢哋喺台上獻唱邊幾首歌呢？話說陸瀚民先唱快歌《我恨我痴心》，燃起現場嘅熾熱氣氛後，佢就同太太攜手獻唱《你最珍貴》，藉此寄語大家要珍惜眼前人；管浩鳴同李鎮強就合唱《恭喜恭喜》同《歡樂年年》兩首新年歌曲，贏得台下觀眾熱烈掌聲。