「丐幫」橫行香江　輪椅老人旺角擺賣兼行乞博同情

中港全面通關，疫情前全港多區出現的「丐幫」亦重出江湖，繼早前旺角有疑似內地女子賣身葬父，及元朗的丐幫二人組後，東網收到讀者報料指，油麻地亦疑似出現無牌行乞，一名老伯伯坐在輪椅上，多於中午12時至晚上6時出現，身旁有不少標語以獲取路人同情心，更疑似擺賣飾物。

據讀者透露，該名老伯經常出沒於油麻地及旺角等地，彌敦道碧街近渣打銀行門口一帶，以及亞皆老街匯豐銀行附近，都可見他的蹤迹，不時有一名疑似內地女子從旁協助。老伯身旁擺放了「請支持老伯一元」、「幫下阿伯」等標語，吸引路人同情，旁邊擺放了不少飾物擺賣。據報料人稱，老伯在本個新年假期間已出現，懷疑賺取逾數萬港元。

行乞潮於本港層出不窮，東網上星期亦揭發元朗出現「丐幫」二人組，獲不少路人慷慨施捨，甚至時薪過千，被報道後亦肆無忌憚，翌日更換區於大埔故技重施，再次吸引大批人士施捨，更被質疑使用假手假腳作道具，被網民斥他們為職業乞丐，更呼籲市民不要再助長歪風。而昨日(10日)深水埗出現一對殘疾男女懷疑賣唱，涉嫌「在公眾地方乞取施捨」。