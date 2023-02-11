議員專家同斥基層醫療策略難實行　撥款僅佔17%兼缺社區支援

港府於去年公布基層醫療體系發展策略，提出五大基層醫療服務改革方向。有機構於今日(11日)，就本港未來醫療系統發展舉行民間高峰會，會上有專家就質疑有關策略所提出的建議的可行性，因現時基層醫療服務的財政資源僅佔港府醫療撥款17%，其發展規模及速度有限；另有議員亦認為家庭醫生在社區欠缺醫療專業支援，因此「一人一家庭醫生」概念於本港難以實行。

會上有專家及議員則質疑有關建議的成效，其中理工大學專業及持續教育學院院長院博文指出，港府現時有83%的醫療撥款予醫管局，僅17%投放於基層醫療服務，財政資源的落差或阻礙基層醫療發展的速度。而醫療衞生界議員林哲玄則認為，本港家庭醫生在社區欠缺醫療專業的支援，加上本港現時僅有不足30%市民有家庭醫生，認為短期內於本港推動「一人一家庭醫生」有困難；再加上市民對家庭醫生的觀念薄弱，大部分輪候公立醫院的專科病人不願意重回社區覆診。

林哲玄建議，公院專科門診可要求病人提供家庭醫生資料，待病情穩定後轉介家庭醫生繼續跟進，並賦權家庭醫生為病人預約公院專科門診，又建議，通過家庭醫生或地區康健中心，資助或免費提供疾病篩查服務。前食物及衞生局局長陳肇始在會上稱，透過構建基層醫療健康網絡，包括設立地區康健中心、推動「一人一家庭醫生」等，能有效減輕公營醫療系統負擔，而且她對港府實現藍圖方針抱有期望，透過地區康健中心能進一步發展以社區為本、家庭為中心的社區基層醫療系統。