自訂車牌拍賣「10VE Y0U」最貴　「CA18888」僅值1.8萬

運輸署今日(11日)起一連2天在灣仔會展舉行車牌拍賣，今日為自訂車輛登記號碼拍賣會，240個自訂車牌的拍賣成交價共339.7萬港元。下周二(14日)便是情人節，全日最貴的自訂車牌是寓意「愛你」的「10VE Y0U」，以31萬港元成交，惟不及早年曾以高達140萬港元成交的類近車牌「1 L0VE U」。第二高成交價的車牌是「1 RR」，以11萬港元成交。

除了上述2個自訂車牌外，「666 RR」、「ERR」及「CC X CC」，同樣叫價6萬港元；「N0THANKS」及與「啟德」諧音的「KA1 TAK」，亦分別以4萬及3萬港元成交。惟與美國動作電影「殺神John Wick」英文片名接近的「J0HNW1CK」，成交價只為2.2萬港元；而與「發」諧音的「CA18888」，則僅值1.8萬港元。

是次拍賣會中有186個自訂車輛登記號碼成功售出，其餘54個則以特別費用5,000港元分配予申請人。買主必須於拍賣日期後12個月內，將自訂車輛登記號碼配予買主名義登記的汽車。