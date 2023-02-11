長沙灣殘疾男女賣唱討錢　被控公眾地方乞取施捨下周提堂

昨日(10日)下午約5時，執法部門接獲市民報案，指一對內地男女懷疑在長沙灣順寧道一街市對開賣唱，期間獲途人慷慨「打賞」，將錢放入二人前方的紙皮盒內。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「在公眾地方乞取施捨」，拘捕一名姓鍾(39歲)男子及一名姓李(34歲)女子，並且檢獲一個麥克風、一個擴音器、一個紙皮盒及約190港元現金。

據悉，被捕人士俱為廣東人，其中鍾男失去左臂，賣唱時身穿黑色衫褲及波鞋；而戴黑色cap帽、穿黃色上衣、淺色牛仔褲及波鞋的李婦右腳殘缺，需持拐杖輔助步行。他們於昨日持雙程證來港，抵埗後便「開工」，於下午約1時在深水埗桂林街行人隧道「初試啼聲」，惟開唱10分鐘仍未獲分文，二人隨即轉戰順寧道街頭，結果博得多名途人「獎勵」。

至下午5時許，有市民疑不堪賣唱男女造成噪音滋擾，因此致電報案，表演被迫「腰斬」。據悉，二人並無租住酒店「落腳」，未知是否原定打算即日離港，抑或會在港逗留「搵食」。至今日(11日)，兩名被捕男女已各被控一項「在公眾地方乞取施捨」罪，案件將於下周一在西九龍裁判法院提堂。