政Whats噏：改革中大私人草案已交律政專員 　張宇人冀6月完成審議

身兼中大校董嘅議員張宇人擬提出私人草案，以修訂《香港中文大學規程》，包括將校董會嘅成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，重組後嘅校董會校外成員佔大多數，與校內成員數相嘅比例約為2：1，即校外成員佔23人，校內成員只有11人。依家又有新進展啦，張宇人今日(11日)喺節目話，草案己交律政專員審議，希望今年6月可以完成修訂。

議員鄧家彪同張宇人喺節目談及中大問題，張提及擬提出嘅修訂《香港中文大學規程》私人草案已經畀咗律政專員審議，如果字眼等冇問題就可以畀立法會主席梁君彥睇，跟住就轉交特首，如政府都唔反對嘅話，隨即可以拎上立法會進行首讀及二讀啦。佢補充話，屆時會有審議條例嘅草案委員會畀持份者發表意見嘅。

諮詢意見方面，張都話本月會有兩場諮詢會，亦有諮詢會喺傍晚進行，希望返緊工嘅舊生喺放工後都有時間出席。唔單止咁，佢話所有就條例發表意見嘅電郵都會睇，亦希望4月嘅中大校董會開會時，中大管理層都會畀意見。事實上，張宇人話2009年都諗住就中大嘅條文作出修訂，之但係當時有學生反對，加上泛民議員「打鑼打鼓」，否則當時都有可能喺立法會「數夠票」通過。

至於2019年反修例事件令中文大學被稱為「暴大」，張宇人就話唔應該咁稱呼中大喇，之但係如果要劃清界線、洗脫「暴大」名字，管理層就應該多做工夫。佢又重提有學生喺畢業禮作出唔尊重嘅行為，認為學生如果唔識得尊重他人、政府甚至國家，校方就唔應該發出畢業文憑喇。