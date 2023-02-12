打鼓嶺一豬場32頭豬隻　驗出非洲豬瘟

漁農自然護理署昨日（11日）公布，在一個本地豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒。漁護署發言人說：「該署人員昨巡查上水打鼓嶺一持牌豬場，並從32頭豬隻中抽取了樣本作檢測。結果發現全部豬隻均驗出感染非洲豬瘟病毒，漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，該豬場內共約100隻豬隻均會被銷毀。」

發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民毋須擔心。他續說：「漁護署人員已即時巡查有關豬場3公里內的其他5個豬場，並無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。至於3公里以外的其他豬場，漁護署亦無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會加強巡視所有本地豬場，確保豬場妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。」

今次個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。