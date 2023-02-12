防疫解禁後首個情人節　花價升市道熱

還有兩天就是迎來新冠疫情後的首個情人節，旺角花墟的花店已悉心布置，將情人節花束放滿當眼處，吸引市民預訂。適逢今年情人節本港走出疫情、禁聚令等陰霾，花商均說隨着打工仔復工復常，推動訂花量較過去兩年升數倍，更有人早於農曆新年前訂花，預計今年情人節市道向好。有花商更因應潮流，推出另類顏色、款式的花束，期望能帶動生意；不過內地玫瑰花受天氣影響，花價勢必為近年最高。

酒紅色、粉紅色各式各樣的玫瑰花束於情人節前夕盡現花墟。卉豐花業經理梁嘉兒表示，隨着市民回復辦公室工作，「女生都想收花威畀同事睇」，有客人早於農曆新年前已始訂花，預訂情況已是過去兩年同期的數倍，相信愈接近情人節正日會愈多人訂花。不過，受到經濟環境未有大改善、無消費券情況下，客人訂花未見鬆手，普遍預算花費約千元買花。她又透露，受天氣影響，日本大雪、內地昆明玫瑰花亦凍死，部分受歡迎顏色的單枝玫瑰售賣由10港元上升至20至25港元不等，可「媲美」肯亞等海外入口玫瑰，相信今年的玫瑰是近5年內成本最高，但市道不算大刺熱，商戶未敢加價太多，僅維持免運費或自取9折等優惠。

梁嘉兒續指，花店因應日劇《First Love初戀》熱潮，參照劇中男主角送給女主角的紫丁香，推出限定的荷蘭丁香花束，一大束盛惠1,980元。此外，近年受韓風帶動，流行俗稱「裸色(Nude)」的奶茶棕色，因此亦新推出奶茶色玫瑰花。嘉馥保鮮花專門店負責人劉于玲亦看好今年情人節花束的銷情，近日亦因應節日加推鮮花，估計生意會較去年多至少20% 。劉提到，打算送玫瑰的男士可選擇保鮮花，玫瑰顏色多元立體，非常合適以保鮮花的形態保存，花朵的顏色等能維持至少兩三年，寓意「永恒的愛」，期間又不用特別打理，適合放於辦公室或家中。她又說部分客人每年都來買不同顏色的花，能夠「集齊一套」，更顯心思。