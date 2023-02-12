情人節餐廳訂枱滿席　宅度假褪色

後日(14日)便是情人節，不少情侶選擇共進晚餐慶祝，而今年食肆受惠防疫限制鬆綁，酒店餐廳、扒房均推出別致的自助餐或套餐吸客，中環扒房亦訂座報捷，晚市加枱後仍爆滿；有酒店指有客人於年初已預訂餐飲及住宿。不過酒店業界亦指，由於今年選擇較多，過去疫下大行其道的情人節宅度假生意較為遜色，當日的房間預訂仍不算多，料市民轉回餐廳「食個飯就算」。

記者近日透過餐廳搜尋平台檢視高級餐廳的訂枱情況，發現不少餐廳於情人節當晚已爆滿，只剩午市、下午茶時段，例如尖沙咀海港城的法國菜餐廳等。而位於中環蘭桂坊的扒房經理蕭小姐表示，今年情人節的訂枱情況較過去3年理想，而食肆限枱令取消下，扒房能加枱多做生意，透露將由去年5枱，增加3倍至最多20枱，但當日傍晚6時半至9時的黃金時段均告滿座。而扒房今年情人套餐兩位索價1,498港元，蕭透露價格較往年貴約300港元，原因是高級牛肉等食材近年加幅顯著，加上能源價格飆升等，迫於無奈加價，嘆言餐廳「都係無乜肉食」。

不過，過去兩年大行其道的情人節宅度假（Staycation）則較為遜色。記者透過預約平台發現，尖沙咀不少五星級等酒店未爆滿。香港酒店業主聯會經理陳媛妍亦說，於戲院、餐廳等場所回復正常營業下，情人們今年有更多選擇，而內地及海外旅客人數仍有限，使房間預訂情況較遜色，業界均推出餐飲連住宿套餐，期望港人能捧場。但亦有酒店訂房較理想，當中香港半島酒店稱於今年初已開始收到客人有關情人節餐飲及住宿的預訂，預計情況樂觀。