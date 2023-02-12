土瓜灣美景樓晚晚有「米奇」覓食　管理處卸膊：捉老鼠就搵政府

土瓜灣舊樓林立，環境衞生惡劣，而政府又懶理。有居民向東網反映，指其居住的大廈鼠患問題嚴重，「每晚有成5、6隻巨鼠喺垃圾桶度搵食」，但管理處卻不管不理，更反指「周街都係老鼠，好正常」，又推卸責任，豪言「捉老鼠唔關我事，要捉老鼠就搵政府捉。」有區議員批評此等言論極不負責任，稍後會在區議會上向當局反映，並會主動向涉事的大廈法團跟進有關事宣。

居民黃先生剛於去年11月搬至土瓜灣美景樓一期，掉垃圾時已發現有老鼠足迹，但只有1、2隻，以為情況並不算嚴重，尚可接受；直至今年1月才意識到鼠患問題漸趨嚴峻，每每掉垃圾時均發現「有成5、6隻巨鼠喺度搵食」。而住9樓的他亦曾到較高樓層視察，結果同樣發現有碩鼠的蹤影，相信只是冰山一角。他續稱，老鼠多數在晚上11時左右出沒，並在各樓層的垃圾桶覓食，更有鄰居反映，曾有老鼠因覓食而誤闖入單位。就此，他曾向大廈管理處反映，不過他們卻「不管不理」，更稱「周街都係老鼠好正常」；又將責任推卸，表明捉老鼠不屬他們責任，應該由政府負責。

他說，大廈內雖有清潔人員定期清理垃圾，不過垃圾桶卻未有蓋上，相信因而方便了老鼠搵食。加上鼠患問題持續多月，各樓層的樓梯間卻無設置任何滅鼠或捉鼠工具，譬如老鼠藥、老鼠膠等。他憂慮，若未有適當處理問題，繼續任遊老鼠肆意游走，會有傳播病毒的風險，進一步威脅居民健康安全。

九龍城區議員潘國華表示，據他了解，涉事大廈並無管理公司，只由法團自行聘請管理員或清潔公司，故比起擁有管理公司的大廈，處理環境衞生方面較為遜色。對於管理處的回應，他認為是不負責任，「至少都同法團反映吓啦。」他今後會向該大廈法團反映，建議為樓梯垃圾桶加蓋；亦會在下周四(16日)的區議會上，就事件與食環署討論，並要求跟進。另一名九龍城區議員林德成則稱，美景樓一帶後巷大多為衞生黑點，加上附近食肆林立，過往的確接獲不少鼠患投訴，亦相信加劇了附近大廈的鼠患風險，區議會一直有跟進事件，分別在各衞生黑點設置閉路電視實時監視，以及加強清洗街道、捕鼠等；另與食環署溝通，要求定期提交鼠患數字及檢討補捉老鼠工作等。